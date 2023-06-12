Дания заявила, что поставит Украине боеприпасы на $36 млн

Министр иностранных дел королевства Ларс Лёкке Расмуссен упомянул о 2 тыс. артиллерийских снарядов

СТОКГОЛЬМ, 12 июня. /ТАСС/. Дания поставит Украине боеприпасов на 36 млн долларов. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел королевства Ларс Лёкке Расмуссен.

Он упомянул о 2 тыс. артиллерийских снарядов. "Это по конкретному запросу Украины и в размере примерно четверть млрд крон [более $36 млн]. Так что это существенный вклад, в котором Украина очень нуждается, - приводит слова главы МИД агентство Ритсаус бюро. - Среди прочего речь идет о боеприпасах".

Решение о предоставлении дополнительной военной помощи Украине было принято 12 июня. Необходимые средства поступят из фонда, учреждение которого одобрили большинство партий в парламенте Дании 15 марта этого года. Размер фонда составляет около 7 млрд крон (более ;101 млн).