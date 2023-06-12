Эрдоган прибыл на север Кипра

Это первая зарубежная поездка президента Турции после переизбрания

НИКОСИЯ, 12 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в понедельник в северную часть Кипра, это его первая зарубежная поездка после переизбрания. Местные СМИ уделяют большое внимание этому визиту, передавая в режиме реального времени сообщения о факте прибытия Эрдогана в Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК), которую, кроме Анкары, не признает ни одно другое государство мира.

По маршруту следования на встречу с лидером турок-киприотов Эрсином Татаром президента встречали толпы людей с транспарантами и турецкими флагами. После завершения программы Эрдоган отправится в Баку, где пообщается с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Турецкий президент традиционно после выборов посещает ТРСК. Второй тур выборов президента Турции состоялся 28 мая. Эрдоган одержал победу, набрав 52,18% голосов.

Поездки президента Турции в самопровозглашенную республику неизменно вызывают недовольство властей Республики Кипр, считающих ТРСК оккупированной территорией. Накануне МИД Кипра также резко высказался по поводу проводимых Турцией учений "Феникс Анатолии - 2023", на которые наряду с рядом стран были приглашены военные ТРСК. По оценке ведомства, Анкара "систематически и в одностороннем порядке пытается включить в такого рода деятельность незаконное сепаратистское образование на оккупированных территориях". В результате, как отметил МИД, Испания и Польша проинформировали Никосию об отказе от участия в данных учениях.

Президент Кипра Никос Христодулидис не раз заявлял, что рассчитывает увидеть подвижки в решении проблемы разделенного острова вскоре после выборов в Турции. В конце марта он ознакомил руководство Евросоюза с новыми инициативами, которые предполагают более активную вовлеченность Брюсселя в решение вопроса. Власти в Никосии также предлагают ЕС назначить спецпредставителя по кипрскому урегулированию, который будет участвовать во всех последующих переговорах. Они добиваются, чтобы эта роль досталась известной и пользующейся авторитетом политической фигуре.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована Турецкая республика Северного Кипра, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать кипрскую проблему пока не привели к результату. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра велись при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году.