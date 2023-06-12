Молдавия и Украина подписали соглашение о строительстве моста через Днестр

По данным Мининфраструктуры Украины, его общая протяженность составит более 1,4 тыс. м

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Молдавия и Украина подписали двустороннее соглашение о строительстве моста через Днестр в районе города Ямполь и города Косэуцы. Об этом сообщили в понедельник в Мининфраструктуры Украины.

"Новый мост будет построен на украинско-молдавской государственной границе в районе населенных пунктов Ямполь (Украина) - Косэуцы (Молдавия). Соответствующее соглашение подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Лилия Дабижа", - говорится в сообщении на странице Мининфраструктуры в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В ведомстве добавили, что соглашение подписано в продолжение договоренностей, которые были достигнуты во время встречи президентов двух стран в 2021 году. Сообщается, что мост станет ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишиневом, а украинские экспортеры получат кратчайший путь из центральных районов Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы.

По данным Мининфраструктуры, общая протяженность моста составит более 1,4 тыс. м. На нем будет две полосы для движения автомобилей с тротуарами с обеих сторон.