12 июня, 11:58

Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая

AP Photo/ Matthias Schrader
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo/ Matthias Schrader

Согласно тексту документа, вносятся изменения в статью Трудового кодекса Украины о праздничных и нерабочих днях

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы на 8 мая. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

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В карточке законопроекта на сайте украинского парламента указано, что он возвращен с подписью президента 12 июня.

Зеленский внес этот законопроект в Раду 8 мая, документ был помечен как неотложный. Парламент утвердил его 29 мая. Согласно тексту документа, вносятся изменения в статью Трудового кодекса Украины о праздничных и нерабочих днях. Праздничным днем вместо 9 мая станет 8 мая - День памяти и победы над нацизмом. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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