Украина намерена пригласить Глобальный Юг обсудить мирный план Киева

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак рассчитывает на то, что в соответствующем саммите примут участие Бразилия, Индия, Китай, Саудовская Аравия и страны Африки

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 июня. /ТАСС/. Киев намерен пригласить страны Глобального Юга на саммит, посвященный урегулированию конфликта на Украине по "формуле мира", предложенной украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в понедельник глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Я и МИД работаем над организацией первого международного саммита мира для обсуждения формулы, предложенной президентом Зеленским. И мы полагаем, что такой саммит будет неполноценным без участия стран Глобального Юга", - цитирует его телеканал CNN Brasil​​​​​. В частности Ермак рассчитывает на то, что в таком саммите примут участие Бразилия, Индия, Китай, Саудовская Аравия и страны Африки.

Украинский чиновник не уточнил, где и когда пройдет такой саммит, отметив лишь, что мероприятие состоится "вскоре и на нейтральной территории, куда смогут с легкостью добраться представители разных стран". Как сообщили телеканалу в МИД Бразилии, там "пока не получали приглашений из Киева ни на какие мирные конференции".

Выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, Зеленский заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них значатся обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех" и восстановление территориальной целостности Украины. Президент вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Зеленский добавил, что Украина хочет добиться создания международного механизма для возмещения ей убытков от боевых действий за счет российских активов.

Неоднократно привлекая внимание к подготовленной им "формуле мира", Киев отвергал предложения третьих сторон. В частности, комментируя инициативы Ватикана и Бразилии по урегулированию, Зеленский заявлял, что его страна не нуждается в посредниках.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.