12 июня, 12:50,
обновлено 12 июня, 13:15
Военная операция на Украине

Глава МАГАТЭ отправился на Украину для встречи с Зеленским

Sean Gallup/ Getty Images
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси
© Sean Gallup/ Getty Images

Рафаэль Гросси намерен оценить ситуацию на Запорожской АЭС и провести ротацию команды экспертов агентства, а также представить программу помощи после разрушения плотины Каховской ГЭС

ВЕНА, 12 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в понедельник сообщил, что отправился на Украину, он намерен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским и посетить Запорожскую АЭС.

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"Отправился на Украину, где встречусь с президентом Зеленским", - написал глава агентства в Twitter. Он добавил, что также намерен оценить ситуацию на Запорожской АЭС, провести ротацию команды экспертов МАГАТЭ и представить программу помощи после разрушения плотины Каховской ГЭС. По словам Гросси, МАГАТЭ усилит свое присутствие на станции.

Ранее Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы. Агентство сообщало, что в ходе поездки на ЗАЭС глава МАГАТЭ намерен оценить ситуацию с соблюдением предложенных им принципов. 

Теги:
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичГросси, РафаэльВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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