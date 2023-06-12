Глава МАГАТЭ отправился на Украину для встречи с Зеленским

Рафаэль Гросси намерен оценить ситуацию на Запорожской АЭС и провести ротацию команды экспертов агентства, а также представить программу помощи после разрушения плотины Каховской ГЭС

ВЕНА, 12 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в понедельник сообщил, что отправился на Украину, он намерен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским и посетить Запорожскую АЭС.

"Отправился на Украину, где встречусь с президентом Зеленским", - написал глава агентства в Twitter. Он добавил, что также намерен оценить ситуацию на Запорожской АЭС, провести ротацию команды экспертов МАГАТЭ и представить программу помощи после разрушения плотины Каховской ГЭС. По словам Гросси, МАГАТЭ усилит свое присутствие на станции.

Ранее Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы. Агентство сообщало, что в ходе поездки на ЗАЭС глава МАГАТЭ намерен оценить ситуацию с соблюдением предложенных им принципов.