В Иране заявили, что могут скоро достичь соглашения об обмене заключенными с США

Для этого американская сторона должна проявить "серьезный настрой и добрую волю", отметил официальный представитель Министерства иностранных дел республики Насер Канани Чафи

ДУБАЙ, 12 июня. /ТАСС/. Тегеран и Вашингтон могут достигнуть соглашения об обмене заключенными в ближайшее время, если Соединенные Штаты проявят добрую волю. Об этом в понедельник заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи.

"Переговоры с Америкой об обмене заключенными продолжаются через посредников. Мы приложили все необходимые усилия <...>, и если другая сторона проявит такой же серьезный настрой и добрую волю, это может произойти в ближайшее время", - приводит его слова агентство Тасним.

Власти Ирана неоднократно заявляли о готовности провести обмен заключенными с США, однако настаивали на том, чтобы этот вопрос рассматривался отдельно от ядерного досье. В конце января 2021 года специальный представитель США по Ирану Роберт Мэлли в интервью агентству Reuters заявил, что Вашингтон вряд ли заключит соглашение о возобновлении действия ядерной сделки, если Тегеран не освободит четырех американских граждан - Эмада Шарги, Морада Тахбаза, Бакера Намази и его сына Сиамака. 5 октября 2022 года стало известно, что Бакер Намази при содействии Омана был освобожден из иранской тюрьмы и вернулся в США.

По данным заместителя главы судебной власти Ирана по международным вопросам Али Багери, власти США удерживают около 15 иранских граждан на основании обвинений в попытке обхода американских санкций.