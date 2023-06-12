Азербайджан ждет гарантий безопасности от Ирана для возобновления работы посольства

Пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде подчеркнул, что Баку ждет завершения расследования по делу о вооруженном нападении на диппредставительство

БАКУ, 12 июня./ТАСС/. Азербайджан для возобновления деятельности посольства страны в Тегеране должен получить от иранской стороны гарантии полной безопасности работы диппредставительства. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде.

"Что касается возобновления работы посольства, остановившего деятельности в результате террористической атаки в январе текущего года, то Азербайджан ждет завершения расследования по этому делу. Совершившие теракт и его заказчики должны быть привлечены к ответственности и получить самое суровое наказание. Азербайджанская сторона должна быть уверенной в том, что имеются условия для безопасной деятельности посольства, и в связи с этим должны быть даны полные гарантии", - сказал официальный представитель МИД.

Гаджизаде сообщил, что в последнее время между Азербайджаном и Ираном были проведены несколько контактов по этому вопросу, в том числе он обстоятельно обсуждался во время переговоров министров иностранных дел двух стран.

27 января МИД Азербайджана сообщил о вооруженном нападении на посольство страны в Тегеране, в результате которого был убит начальник охраны диппредставительства, а двое его коллег получили ранения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил вооруженное нападение, расценив его как теракт и потребовав его немедленного расследования, а также наказания виновных. 29 января сотрудники посольства страны в Тегеране и члены их семей - всего 53 человека - были эвакуированы в Баку. Замглавы МИД Халаф Халафов заявил журналистам, что посольство полностью приостановило дипломатическую деятельность. На данный момент продолжает функционировать генконсульство Азербайджана в Тебризе.