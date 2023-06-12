12 июня, 14:06

Правительство Швеции поддержало экстрадицию сторонника Рабочей партии Курдистана в Турцию

По мнению мужчины, истинной причиной требования депортации является то, что он курд

СТОКГОЛЬМ, 12 июня. /ТАСС/. Правительство Швеции приняло в понедельник решение об экстрадиции в Турцию человека, связанного с Рабочей партией Курдистана (РПК). Об этом сообщает телеканал SVT.

Речь идет о мужчине 35 лет. В 2013 году на родине он был осужден за транспортировку 1,8 кг марихуаны. Он отбыл полгода в турецкой тюрьме, получил условное освобождение и уехал в Швецию.

6 июня Верховный суд королевства постановил, что этот человек может быть депортирован в Турцию.

Мужчина выступает против экстрадиции, которая состоится в начале лета. По его мнению, истинной причиной требования депортации является то, что он курд и активно поддерживает РПК. 

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ШвецияТурция
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