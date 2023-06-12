В Берлине заявили, что радикальные экоактивисты в 119 случаях осложняли работу спасателей

По словам представителя берлинского Сената по вопросам внутренних дел Ирис Шпрангер, если суммировать рабочее время каждого из полицейских, они потратили 450 тыс. часов на устранение последствий действий активистов

БЕРЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Радикальные экоактивисты из движения Letzte Generation своими действиями в 119 случаях осложняли работу спасателей в Берлине. Об этом заявил в понедельник представитель пожарной службы германской столицы Карстен Хомригхаузен.

Акции активистов, в ходе которых перекрываются улицы, "оказывают огромное влияние" на работу спасателей и скорой помощи, приводит его слова портал T-Online. Представитель берлинского Сената по вопросам внутренних дел Ирис Шпрангер со своей стороны заявила, что полицейские - если суммировать рабочее время каждого из них - потратили 450 тыс. часов на устранение последствий действий активистов.

Как ранее говорила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер, представители Letzte Generation за все время "совершили 1 600 правонарушений". Канцлер Олаф Шольц также критиковал радикальные акции, назвав их "полным безумием".

31 октября 2022 года два экоактивиста забрались на указатели над оживленным автобаном А100 в Берлине, из-за чего полиции пришлось перекрыть движение. В образовавшейся пробке застряла машина спасателей, спешивших на место ДТП, пострадавшая в нем велосипедистка позже умерла в больнице. Также из-за действий радикалов приостанавливали работу аэропорты Берлина и Мюнхена, в музеях они портили произведения искусства. Активисты регулярно перекрывают улицы, приклеивая себя к асфальту.

В декабре 2022 года представители движения спилили верхушку рождественской ели возле Бранденбургских ворот в Берлине, в феврале свалили дерево перед ведомством канцлера. В марте они также облили черной краской стеклянную инсталляцию с выгравированными статьями Конституции ФРГ, расположенную у здания Бундестага в Берлине.