В Болгарии губернаторы областей массово подают в отставку

В правительстве назвали ситуацию беспрецедентной акцией, которая "станет серьезным испытанием для способности исполнительной ветви власти справиться с обязательствами перед гражданами"

СОФИЯ, 12 июня. /ТАСС/. Заявления об отставке губернаторов областей Болгарии и их заместителей в массовом порядке поступают в канцелярию нового правительства страны. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба кабмина.

"В правительство со всей страны поступают заявления об отставке губернаторов областей и их заместителей. Акция беспрецедентна и станет серьезным испытанием для способности исполнительной ветви власти справиться с обязательствами перед гражданами", - говорится в сообщении.

По данным Болгарского национального радио, подали в отставку губернаторы Софийской, Пловдивской, Плевенской, Бургасской, Старозагорской, Великотырновской и ряда других областей. Свое решение большинство из них определило как "моральный акт" перед новым правительством страны, которое "должно назначить подходящих людей для проведения государственной политики в регионах".

Как отмечает пресс-служба кабмина, губернаторы наделены широкими полномочиями, на них возложены одновременно обязанности координировать региональное развитие от имени правительства, обеспечивать контроль над работой территориальных структур и местных органов власти. Поэтому Совет министров (правительство) Болгарии будет рассматривать их заявления об увольнении поэтапно, до принятия окончательного решения руководство областей продолжит исполнять свои обязанности.

Новое правительство Болгарии во главе с премьер-министром Николаем Денковым, сформированное при поддержке блока "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" и партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" в коалиции с Союзом демократических сил, приступило к работе 6 июня.

В новость внесена правка (18:19) - передается с уточнением в первом абзаце, верно - канцелярия нового правительства.