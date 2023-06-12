Постпред ЮАР в Вене назвал БРИКС альтернативой старой глобальной системе управления

Рапулане Сидни Молекане отметил, что одним из ключевых направлений сотрудничества в группе стало укрепление банка развития БРИКС и торговли внутри объединения с использованием нацвалют

ВЕНА, 12 июня. /ТАСС/. Группа БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) представляет альтернативу сложившейся глобальной системе управления. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС постоянный представитель ЮАР при международных организациях в Вене Рапулане Сидни Молекане.

"Это альтернатива старой увядающей глобальной системе управления. БРИКС представляет новые возможности", - сказал дипломат.

Постпред рассказал, что одним из ключевых направлений сотрудничества в группе стало укрепление банка развития БРИКС и торговли внутри объединения с использованием национальных валют.

По его словам, идея БРИКС пользуется популярностью у населения ЮАР. Постпред добавил, что группа будет рада принять в свои ряды новых членов, если другие страны изъявят желание присоединиться к ней.

В январе Южно-Африканская Республика заняла пост председателя БРИКС. На встрече в Кейптауне в начале июня главы внешнеполитических ведомств стран БРИКС рассмотрели концепцию расширения группы. Соответствующий документ может быть представлен в августе, когда пройдет саммит объединения.