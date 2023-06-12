Участники встречи G20 в Индии обязались добиваться обеспечения гендерного равенства

Они отметили, что без этого невозможно достижение устойчивого развития

ВАРАНАСИ, 12 июня. /ТАСС/. Участники министерской встречи по развитию в рамках председательства Индии в Группе двадцати (G20), которая прошла в понедельник в индийском Варанаси, обязуются добиваться обеспечения гендерного равенства. Об этом говорится в итоговом документе встречи, прошедшей в понедельник в Варанаси, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Признавая, что достижение устойчивого развития невозможно без гендерного равенства, и учитывая, что женщинам и девушкам по-прежнему отказывают в их правах и равных возможностях, мы обязуемся проводить политику и инициативы, которые позволят всем женщинам и девушкам в различных ситуациях и условиях, независимо от возраста, наличия инвалидности, расы, этнической принадлежности, происхождения, религии, экономического или иного статуса жить без всех форм гендерного насилия и жестокого обращения", - говорится в документе.

"Двадцатка" намерена добиваться равного доступа женщин и девушек к качественному и безопасному образованию, экономическим, цифровым ресурсам и ресурсам здравоохранения, к социальной защите. А также обеспечить им возможность брать на себя руководство и другие роли, связанные с принятием решений, на всех уровнях.