В ЮАР изучают критерии взаимодействия МУС и СБ ООН

Генеральный директор МИД страны Зане Дангор ранее заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина создал небывалую юридическую ситуацию, когда решение было принято без решения Совета Безопасности ООН

ПРЕТОРИЯ, 12 июня. /ТАСС/. Правительство ЮАР изучает вопрос внесения в национальное законодательство положений Римского статута, который лежит в основе деятельности Международного уголовного суда (МУС), чтобы уточнить несколько его полномочий и порядок взаимодействия с Советом Безопасности (СБ) ООН. Об этом сообщил министр юстиции и исправительных учреждений республики Рональд Ламола.

"ЮАР рассматривает возможность внесения поправки в законодательство, которая придаст Римскому статуту национальный статус, чтобы оно отражало все его статьи, - цитирует в понедельник новостной портал News24 ответ министра на запрос депутата национального парламента Мхулеко Хленгвы по поводу выданного МУС ордера на арест президента РФ Владимира Путина и возможных действий южноафриканских властей в связи с предстоящим в августе в Йоханнесбурге саммитом БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). - Это включает положение статьи 98 статута, которое требует отказа от иммунитета лиц из третьих стран [не членов МУС - прим. ТАСС], которым МУС предъявляет обвинения, и когда нет соответствующего решения Совета Безопасности ООН".

Ранее генеральный директор МИД ЮАР Зане Дангор заявил, что ордер МУС на арест российского лидера создал небывалую юридическую ситуацию, когда решение было принято без соответствующего решения СБ ООН. По его словам, в случае, когда Совбез не проголосовал за ордер МУС на арест, суд должен сначала получить согласие государства, гражданином которого он касается, на снятие с него иммунитета и лишь затем выдавать ордер на арест.

Сейчас южноафриканские юристы завершают консультации, чтобы дать правительству страны свои рекомендации относительно дальнейших действий в связи с ордером МУС и предстоящим саммитом БРИКС, на который приглашены все лидеры стран - членов объединения.

Ламола также отметил, что ЮАР остается полноправным членом МУС и обладает всеми соответствующими правами и несет все обязательства, которые проистекают из Римского статута. При этом он заметил, что Африканский союз добивается сейчас реформы МУС, чтобы не провоцировать страны выходить из его состава.

В ожидании решения

Президент ЮАР Сирил Рамапоса своим распоряжением создал 28 апреля межведомственный комитет для изучения вопроса об отношениях и взаимодействии с МУС. Председателем комитета назначен вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

Как сообщил ТАСС официальный представитель Машатиле, 5 июня комитет собрался на первое заседание. Ожидалось, что он передаст свои рекомендации на рассмотрение заседания кабинета министров, которое прошло 7 июня. Однако пока соответствующей информации нет. Между тем 6 июня Рамапоса заявил, что лично он первым объявит о том, какое окончательное решение приняли власти в связи с ордером МУС.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. Комментируя это решение, Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о поступившей из Гааги информации, заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, возможные ордера на арест юридически ничтожны.