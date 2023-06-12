Участники прошедшей в Индии встречи G20 по развитию призвали к мирному разрешению кризисов

Они указали на важность поддержания международного права и многосторонней системы, обеспечивающей мир и стабильность

ВАРАНАСИ /Индия/, 12 июня. /ТАСС/. Участники министерской встречи по развитию в рамках председательства Индии в Группе двадцати (G20), которая прошла в понедельник в Варанаси, призвали к следованию международному праву и мирному разрешению кризисов. Об этом говорится в итоговом документе встречи, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Мирное разрешение конфликтов, усилия по урегулированию кризисов, а также дипломатия и диалог имеют жизненно важное значение. Сегодняшняя эпоха не должна быть эпохой войны", - отмечается в тексте.

Участники встречи также заявили о неприемлемости угроз ядерным оружием.

"Крайне важно поддерживать международное право и многостороннюю систему, обеспечивающую мир и стабильность. Это включает в себя защиту всех целей и принципов, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций, и соблюдение международного гуманитарного права, включая защиту гражданских лиц и инфраструктуры в вооруженных конфликтах", - указывается в документе.