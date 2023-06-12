Лидер турок-киприотов заявил о готовности к диалогу на основе равноправия

Глава самопровозглашенной республики Эрсин Татар призвал греческую сторону решать вопросы конструктивно

НИКОСИЯ, 12 июня. /ТАСС/. Лидер турок-киприотов Эрсин Татар готов к диалогу с представителями греческой общины острова на основе полного равноправия. Об этом он заявил в понедельник на совместной пресс-конференции с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, который посетил с визитом северную часть Кипра. Это первая зарубежная поездка турецкого лидера после своего переизбрания на пост главы государства.

"Сообщаем еще раз всему миру, что мы готовы вместе на основе равноправия решать вопросы. У нас, как и у греческой части [острова], есть все те же права. Назад пути нет", - сказал глава самопровозглашенной республики. "Около двух с половиной лет назад мы представили в Женеве свое предложение относительно равного суверенитета. С тех пор мы пытаемся донести это послание до всех заинтересованных сторон, прежде всего ООН. Призываем греческую сторону решать вопросы конструктивно", - подчеркнул Татар, занимающий пост президента не признанной мировым сообществом республики, которую греко-кипрские власти именуют псевдогосударством. По его словам, "пришло время признать Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК - прим. ТАСС)". Татар несколько раз подчеркнул прочность и неразрывность отношений между ТРСК и Турцией.

Президент Кипра Никос Христодулидис ранее заявлял, что рассчитывает увидеть подвижки в решении проблемы разделенного острова вскоре после выборов в Турции. "Выборы в Турции завершены, и греки-киприоты рассчитывают увидеть конкретные результаты относительно возобновления переговоров [между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра при посредничестве ООН], и это то, на чем сконцентрированы наши усилия", - сказал накануне Христодулидис, отвечая на вопросы журналистов.

В конце марта он ознакомил руководство Евросоюза с новыми инициативами, которые предполагают более активную вовлеченность последнего в решение проблемы разделенного острова. Власти в Никосии также предлагают ЕС назначить спецпредставителя по кипрскому урегулированию, который будет участвовать во всех последующих переговорах. Они добиваются, чтобы эта роль досталась известной и пользующейся авторитетом политической фигуре.

Разделение Кипра

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована Турецкая республика Северного Кипра, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать кипрскую проблему пока не привели к результату. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра велись при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году.