Генсек ООН указал на важность мер по регулированию искусственного интеллекта

Антониу Гутерриш подчеркнул, что технологическим компаниям необходимо избегать бизнес-моделей, наносящих ущерб сфере прав человека

ООН, 12 июня. /ТАСС/. ООН предлагает принять меры для обеспечения безопасности и соблюдения этики приложениями искусственного интеллекта. Соответствующую повестку обозначил в понедельник на пресс-конференции генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Предложения в рамках подготовки Кодекса поведения ООН [по информационной целостности на цифровых платформах] включают обязательства правительств, технологических компаний и других игроков воздерживаться от использования, поддержки дезинформации и риторики ненависти в любых целях, - сказал он. - Включает обязательство правительств гарантировать свободное, жизнеспособное, независимое пространство для СМИ с серьезной системой защиты для журналистов, <…> согласованные принципы быстрого реагирования правительств и со стороны цифровых платформ, когда ставки так высоки, - во время конфликтов и высокой социальной напряженности".

По словам Гутерриша, это также подразумевает "срочные и незамедлительные меры по обеспечению того, чтобы все приложения искусственного интеллекта были безопасны, защищены, соответствовали этике и обязательствам в сфере прав человека".

Генсекретарь ООН отметил важность того, чтобы технологические компании избегали бизнес-моделей, наносящих ущерб сфере прав человека.