Глава МИД Чехии назвал необходимым ослабить влияние России в Африке

По словам Яна Липавского, Евросоюз ранее уделял недостаточное внимание континенту

ПРАГА, 12 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский считает необходимым ослабить влияние России в мире и это особенно важно осуществить в Африке. Об этом политик заявил в понедельник перед отбытием с визитом в Анголу и Замбию.

"Я обязан и у меня есть возможность работать над тем, чтобы мы [демократические страны] ослабляли влияние России в мире, и именно регион Африки, с данной точки зрения, очень важен", - сказал Липавский, слова которого привело информационное агентство ČTK.

Евросоюз, по словам министра, ранее уделял недостаточное внимание Африке. Эта ситуация меняется на фоне событий на Украине. "Проекты ЕС предлагают Африке больше партнерства, чем российские и африканские партнеры это видят", - сказал он.

Липавского в ходе визитов в Анголу и Замбию сопровождает представительная делегация чешских бизнесменов и ученых. В ее состав входят представители предприятий машиностроения и компаний, производящих медицинское оборудование, продукты питания, а также разрабатывающие нанотехнологии для очистки воды.

Запланированы встречи Липавского с высшими руководителями Анголы и Замбии. Речь пойдет, согласно агентству, прежде всего о развитии сотрудничества в сфере экономики. С участием чешского министра состоятся бизнес-семинары. Он встретится с молодыми ангольскими гражданами, обучавшимися в вузах Чехии.

В 2023 году посетить Африку намерен, по сведениям агентства, премьер-министр Чехии Петр Фиала. В мае текущего года в этом регионе побывал с визитом первый вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан.