В Конституционном суде Молдавии перенесли слушание о запрете партии "Шор" на 13 июня

Адвокат партии Аурелиу Коленко обвинил представителей правительства в попытках испортить репутацию партии "Шор" и ее лидеров, "превратить судебное заседание в шоу"

КИШИНЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии перенес на 13 июня дальнейшее рассмотрение запроса правительства о запрете деятельности оппозиционной партии "Шор". Об этом объявил председатель КС Николай Рошка на заседании, которое транслировалось пресс-службой судебной инстанции.

Как сообщил корреспонденту ТАСС адвокат партии Аурелиу Коленко, предполагалось, что сегодня стороны приступят к прениям, однако этого не произошло. "Представители правительства затягивают заседание в связи с тем, что у них нет доказательств. Всплывают какие-то новые документы и прочее, хотя мы эту стадию уже прошли", - сказал адвокат. Он обвинил представителей правительства в попытках испортить репутацию партии "Шор" и ее лидеров, "превратить судебное заседание в шоу".

На сегодняшнем заседании представляющий правительство адвокат Эдуард Дигоре предложил внести в материалы дела и рассмотреть доказательства Антикоррупционной прокуратуры, которая обвиняет партию в нарушениях при управлении финансами. Однако эти доводы не были приняты к рассмотрению.

В ноябре прошлого года правительство направило в КС запрос о запрете оппозиционной партии "Шор", которая проводила в Кишиневе акции протеста с требованием отставки президента Майи Санду и кабинета министров. Их участники обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом, указывают на выросшие в несколько раз цены на продовольствие, газ, электричество, рекордную за последние 20 лет инфляцию.

Власти Молдавии обвинили партию "Шор" в попытке дестабилизировать ситуацию в стране и нарушении правил финансирования партии. Венецианская комиссия, куда обратился КС с просьбой дать оценку запросу кабинета, указала, что признание той или иной политической партии неконституционной будет вмешательством в право на свободу объединений. Однако, добавили в организации, последнее слово остается за молдавскими судьями.