12 июня, 16:09

Встречу Байдена и Столтенберга перенесли на 13 июня

Белый дом не указал причин переноса встречи

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Встреча президента США Джо Байдена и генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенса Столтенберга, которая должна была состояться в понедельник, перенесена на вторник, 13 июня. Об этом сообщил Белый дом.

"Двусторонняя встреча президента [Байдена] с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и прием в Белом доме для руководителей [американских] дипломатических миссий перенесены на завтра", - отмечается в распространенном заявлении. Белый дом не указал причин переноса встречи.

При этом ранее сообщалось, что в понедельник американскому лидеру должны провести стоматологическую операцию. 

Теги:
СШАСтолтенберг, ЙенсБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация