Трамп сообщил, что направляется во Флориду в преддверии судебного заседания

Экс-глава американской администрации добавил, что необходимо "победить коммунистов, марксистов и радикальных левых безумцев, которые систематически разрушают" США

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что направляется в Дорал (штат Флорида) - пригород Майами в преддверии судебного заседания по делу о предполагаемом ненадлежащем хранении судебных документов.

"Готовлюсь к тому, чтобы отправиться в Дорал в Майами, - написал он в своей социальной сети Truth Social. - Мы все должны быть сильными и победить коммунистов, марксистов и радикальных левых безумцев, которые систематически разрушают нашу страну".

Экс-глава американской администрации должен явиться в суд Южного округа штата Флорида 13 июня. В тот же день, сообщила в воскресенье представитель Трампа Лиз Харрингтон, политик выступит перед своими сторонниками в штате Нью-Джерси.

Как следует из обвинительного заключения, размещенного в пятницу в электронной базе данных суда Южного округа Флориды, американские правоохранительные органы предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам. Как указывается в заключении, сотрудники ФБР США в ходе обыска, прошедшего в августе прошлого года в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли в совокупности 102 документа: 27 из них находились в кабинете экс-главы американской администрации, еще 75 - в кладовой. На 17 документах стоял гриф "совершенно секретно".

Республиканец Трамп утверждает, что никаких правонарушений с его стороны не было, поскольку он, будучи главой государства, обладал полномочиями, позволяющими рассекретить все находившиеся у него документы. Полномочия, однако, не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, согласно обвинительному заключению, были обнаружены в Мар-а-Лаго. Бывший президент, собирающийся вновь бороться за высший государственный пост на предстоящих в следующем году выборах, также характеризует выдвижение против него обвинений как политическое решение, инспирированное нынешней администрацией США во главе с демократом Джо Байденом.