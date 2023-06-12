СМИ: Китай скоро может отозвать посла во Франции для перевода на другую работу

По данным "Синдао жибао", Лу Шае может занять пост главы Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами и курировать неофициальную дипломатическую работу

ГОНКОНГ, 12 июня. /ТАСС/. Власти КНР планируют отозвать нынешнего посла во Франции Лу Шае. Об этом в понедельник сообщила газета "Синдао жибао".

По данным источников издания, Лу Шае скоро будет отозван в Пекин. Как отмечает газета, после этого он может занять пост главы Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами и курировать неофициальную дипломатическую работу. Как указывает газета, одним из наиболее вероятных кандидатов на должность нового посла КНР во Франции является замминистра иностранных дел Китая Дэн Ли.

Лу Шае с 2006 по 2009 год занимал пост посла в Сенегале, а с 2017 по 2019 год - в Канаде. С 2019 года он является послом во Франции. Как подчеркивает "Синдао жибао", возвращение в Пекин и переход на подобную работу является обычной практикой в карьере высокопоставленных дипломатов.

21 апреля французский канал LCI разместил в Twitter цитату из интервью Лу Шае. Комментируя статус Крыма, он сказал, что "изначально Крым был российским" и был передан первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым Украинской ССР. Посол также отметил, что "страны бывшего СССР не имеют фактического статуса в рамках международного права, потому что нет международного договора, который бы конкретизировал их статус в качестве суверенных государств". После этого Литва, Латвия и Эстония приняли решение о вызове в МИД дипломатических представителей Китая в своих странах для дачи разъяснений. Официально Китай не признает Крым российским.

Китайское народное общество дружбы с зарубежными странами было основано в 1954 году. Эта организация ставит своей задачей расширение гуманитарных, культурных, торгово-экономических, политических, общественных и научных связей между Китаем и иностранными государствами.