В G20 заявили, что оценки Россией причин вызовов в мировой экономике нашли широкий отклик

В Варанаси ранее прошла министерская встреча, посвященная развитию, в рамках индийского председательства в Группе двадцати

ВАРАНАСИ /Индия/, 12 июня. /ТАСС/. Оценки Россией причин нынешних вызовов в мировой экономике, в том числе в продовольственной и энергетической безопасности, нашли широкий позитивный отклик у конструктивных партнеров по Группе двадцати (G20). Об этом ТАСС сообщил в понедельник представитель российской делегации по итогам участия в министерской встрече в рамках председательства Индии в "двадцатке".

"Российские оценки причин текущих вызовов в мировой экономике, в том числе в сферах продовольственной и энергобезопасности, нашли широкий позитивный отклик у конструктивных партнеров по "двадцатке", - сказал собеседник агентства.

В Варанаси в понедельник прошла министерская встреча, посвященная развитию, в рамках индийского председательства в G20. По ее итогам было принято заявление, в котором выражена готовность добиваться реализации плана устойчивого развития на период до 2030 года, гендерного равенства и доступа к образованию, покончить с бедностью, обеспечить стабильность и сбалансированный рост экономики. "Двадцатка" также намерена добиваться всеобщего доступа к продовольствию и здоровому питанию. Участники встречи призвали к соблюдению международного права и мирному разрешению кризисов.