Словацкая НПО потребовала уголовную ответственность для компартии за портрет Сталина

Post Bellum SK подала заявление правоохранительным органам против словацких коммунистов из-за подозрения в "совершении ими уголовного преступления по статьям поддержки и пропаганды групп, деятельность которых направлена на подавление основных прав и свобод"

БРАТИСЛАВА, 12 июня. /ТАСС/ Словацкая неправительственная организация (НПО) Post Bellum SK направила заявление правоохранительным органам республики с требованием привлечь к уголовной ответственности Коммунистическую партию Словакии за публичную демонстрацию на ее Х съезде портрета Иосифа Сталина и других лидеров стран бывшего социалистического лагеря.

"Post Bellum SK подала заявление [правоохранительным органам] против словацких коммунистов из-за подозрения в совершении ими уголовного преступления [по статьям] поддержки и пропаганды групп, [деятельность которых] направлена на подавление основных прав и свобод", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на ее странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Компартия, как утверждает НПО, в ходе своего съезда, состоявшегося 20 мая в городе Банска-Бистрица (Центральная Словакия), за столом президиума разместила транспаранты с портретами, среди которых были, в частности, изображения Сталина и главы Коммунистической партии Чехословакии Клемента Готвальда.

"Можно предположить, что демонстрация портретов высших представителей преступных режимов Чехословакии и СССР, а также их [дальнейшее] распространение [на фотодокументации съезда] в социальных сетях и СМИ соответствует составу преступления", - сказала руководитель НПО Сандра Половкова.

НПО Post Bellum SK является общественной организацией. Она занимается, как следует из материалов на ее сайте, документированием значимых исторических событий в Словакии, произошедших в ХХ веке.