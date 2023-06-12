Украина потребовала в суде ООН компенсаций от России в связи с нарушением двух конвенций

Киев просит, чтобы суд признал, что Москва нарушила несколько положений Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и несет за эти действия "международную ответственность"

ГААГА, 12 июня. /ТАСС/. Украина хочет, чтобы Международный суд ООН признал, что Россия нарушила две международные конвенции - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации - и добивается на этом основании выплаты компенсаций. Окончательные требования огласила в понедельник на слушаниях в Гааге представитель Украины Оксана Золотарева, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

По ее словам, Украина просит, чтобы суд вынес решение и признал, что Россия нарушила несколько положений Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и несет за эти неправомерные действия "международную ответственность". На основе этого украинская сторона добивается, чтобы Россия в числе прочего прекратила нарушения, а также "выплатила Украине финансовые компенсации".

Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В среду свои окончательные требования в соответствии с данным иском представит российская сторона.

В рамках этого иска украинская сторона применительно к конвенции о борьбе с финансированием терроризма пытается представить дело так, что ДНР и ЛНР являются террористическими организациями и что Россия финансировала их, в том числе путем поставок вооружения. Что касается конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Украина утверждает, что в Крыму проводится целенаправленная кампания расовой дискриминации крымских татар и украинцев.

В ходе слушаний 8 июня представитель РФ на слушаниях в Международном суде ООН Александр Шульгин заявил, что украинский иск основывается на неправильном толковании права, противоречит здравому смыслу и должен быть отклонен. По его словам, данные конвенции не имеют отношения к предмету разногласий между двумя странами и просто используются Украиной как средство для поднятия более широкого круга вопросов перед судом.