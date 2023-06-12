12 июня, 16:49,
обновлено 12 июня, 17:24

США заявили, что не располагают сведениями об ответственных за подрыв Каховской ГЭС

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, ситуация имеет катастрофические последствия для украинцев

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не располагает дополнительной информацией о том, кто несет ответственность за подрыв Каховской ГЭС. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в понедельник на совместной с вице-премьером, главой МИД Италии Антонио Таяни пресс-конференции в Вашингтоне.

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Его попросили поделиться данными разведки по поводу того, кто несет ответственность за удар по Каховской ГЭС. "Что касается дамбы, то у нас нет никакой дополнительной информации о том, что именно произошло. Мы знаем, что это имеет катастрофические последствия для украинцев. И это само по себе ужасная ситуация, которая усиливается тем фактом, что это происходит в разгар широкой агрессии России против Украины", - утверждал Блинкен.

"Но у нас нет никакой дополнительной информации о том, что именно привело к разрушению дамбы. Конечно, Россия начала эту войну. Россия, по сути, контролировала дамбу, и мы видели результаты, от которых пострадало так много украинцев", - заключил госсекретарь. 

Теги:
СШАИталияРоссияТаяни, АнтониоБлинкен, Энтони
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