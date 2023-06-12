Нижняя палата парламента Франции вновь отклонила резолюцию о недоверии правительству

Инициативу выдвинула коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз"

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Большинство депутатов Национального собрания (нижней палаты) парламента Франции проголосовали в понедельник против резолюции о недоверии действующему правительству. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Инициатива была выдвинута коалицией левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (NUPES) после того, как на прошлой неделе оппозиции не удалось провести через парламент законопроект об отмене пенсионной реформы, включая повышение минимального пенсионного возраста с 62 до 64 лет для большинства профессий.

Инициативу левых поддержали их традиционные соперники из партии "Национальное объединение", фракцию которой в нижней палате возглавляет Марин Ле Пен. Этого оказалось недостаточно: за недоверие правительству проголосовали 239 депутатов, тогда как для принятия резолюции требовалось минимум 289 голосов. 11 июня представители правой партии "Республиканцы" отказались от участия в голосовании.

Проект реформы, предусматривающей повышение во Франции возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов, был представлен в январе. Инициатива сразу вызвала манифестации и забастовки по всей стране. При этом акции протеста часто перерастали в беспорядки. 14 апреля Конституционный совет Франции поддержал реформу. Он исключил из нее несколько положений, но одобрил ключевое - повышение пенсионного возраста на два года.

После этого президент Франции Эмманюэль Макрон подписал документ. Первые два декрета, которые регламентируют повышение пенсионного возраста для ряда профессий с 62 до 64 лет, были опубликованы в официальном вестнике Journal Officiel в начале июня. Как уточняет телеканал BFM, эти два документа - первые из 31 декрета. Все они должны быть опубликованы до 1 сентября 2023 года.