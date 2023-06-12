Высший судебный совет Болгарии проголосовал за отставку главного прокурора

Острую реакцию ВСС и политиков вызвало высказывание Ивана Гешева на пресс-конференции, когда он назвал депутатов парламента "политическим мусором"

СОФИЯ, 12 июня. /ТАСС/. Высший судебный совет Болгарии (ВСС) принял в понедельник решение досрочно освободить от должности главного прокурора республики Иван Гешева.

Как сообщает Болгарское телеграфное агентство, в поддержку решения об отстранения прокурора республики в связи с нанесенным им ущербом престижу судебной власти высказались 16 членов ВСС, против было 4. Голосование проводилось в отсутствии Гешева, который в понедельник отправился в служебную зарубежную командировку. По действующему законодательству, решение ВСС будет отправлено президенту Болгарии Румену Радеву, который должен издать соответствующий указ.

Гешев был избран главным прокурором республики на семь лет в начале 2020 года. Острую реакцию ВСС и политиков вызвало его высказывание на пресс-конференции, когда он назвал депутатов парламента "политическим мусором".

Ранее в мае Гешев, несмотря на требования болгарских политиков, категорически отказался подавать в отставку, сообщив о беспрецедентном политическом давлении, которое оказывается на прокуратуру и членов Высшего судебного совета, чтобы они поддержали требование о его отставке.

Перед этим о необходимости отстранения прокурора республики в связи с нанесенным им ущербом престижу судебной власти заявила кандидат на пост премьер-министра Болгарии, а ныне вице-премьер и министр иностранных дел Мария Габриэль. После чего отставки главного прокурора потребовали шесть членов Прокурорской коллегии Высшего судебного совета. В разное время отставки Гешева требовали представители практически всех ведущих политических партий страны, а также глава государства.

В начале мая рядом с бронированной машиной Гешева произошел взрыв самодельного взрывного устройства, он не пострадал.