12 июня, 17:28

Блинкен сообщил, что США пытаются собрать больше информации об аресте американца в Москве

Музыкант группы "Лови ночь" Трэвис Лик был заключен под стражу по подозрению в сбыте наркотиков

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты пытаются получить как можно больше информации об аресте в Москве американского гражданина, музыканта группы "Лови ночь" Трэвиса Лика, заключенного под стражу по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в понедельник на совместной с вице-премьером, главой МИД Италии Антонио Таяни пресс-конференции в Вашингтоне.

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"Мы работаем над тем, чтобы получить информацию, понять, что именно произошло, мы будем сконцентрированы на этом", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Хамовнический суд Москвы 10 июня заключил под стражу Лика по подозрению в сбыте наркотиков. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, Лику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 августа. Он обвиняется по статье о незаконных производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в крупном размере. Ранее по этому делу была арестована знакомая Лика россиянка Валерия Гробанюк, отметили в суде. В случае признания их вины фигурантам грозит до 12 лет колонии.

По информации на странице Лика в социальной сети "ВКонтакте", он является вокалистом российской группы "Лови ночь", также ранее сотрудничал с ансамблем "Тараканы". В пресс-службе суда уточнили, что Лик служил в Вооруженных силах США. 

Теги:
СШАРоссияТаяни, АнтониоБлинкен, Энтони
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