СМИ: командующий ВМС Израиля обсудил в Афинах укрепление сотрудничества с Грецией

Стороны в том числе отметили "особый успех" военно-морских учений Noble Dina 2023, которые прошли в акватории Восточного Средиземноморья

АФИНЫ, 12 июня. /ТАСС/. Командующий ВМС Израиля вице-адмирал Давид Салама обсудил в Афинах укрепление тесного военного сотрудничества с Грецией. Об этом сообщило в понедельник Афинское Македонское агентство новостей.

По его данным, Салама, находящийся с официальным визитом в Греции по приглашению начальника Главного штаба ВМС Греции вице-адмирала Иоанниса Дримусиса, встретился с начальником Генерального штаба национальной обороны Греции генералом Константиносом Флоросом. "У нас была возможность обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, сделав акцент на текущих вызовах в области обороны и безопасности и неблагоприятных последствиях ревизионизма для всего региона", - сообщил Флорос.

Под ревизионизмом в регионе в Греции понимают прежде всего политику Турции, выдвигающей претензии в отношении греческих островов и не признающей протяженность греческого воздушного пространства.

"Мы также коснулись тесного военного сотрудничества между Грецией и Израилем, постоянно углубляемого с помощью взаимодействия по оперативным вопросам и совместных учебных мероприятий, которые усиливаются как количественно, так и качественно в рамках программы сотрудничества Греции и Израиля в области обороны на 2023 год", - подчеркнул Флорос.

"В конце встречи мы упомянули об особом успехе военно-морских учений Noble Dina 2023, которые прошли в акватории Восточного Средиземноморья, и я указал на укрепление трехстороннего сотрудничества Греция - Кипр - Израиль в результате подписания плана совместных действий, выразив при этом свое намерение еще больше углубить сотрудничество военно-морских сил в двустороннем формате", - отметил начальник Генерального штаба национальной обороны Греции.

Проблемы Греции и Турции

Греция и Турция - союзники по НАТО - находились на грани войны в 1996 году из-за претензий турецкой стороны на два греческих необитаемых скалистых островка под общим названием Имиа, которые Анкара продолжает изображать на картах как свои (по-турецки они называются Кардак). Территориальные воды Греции распространяются на шесть морских миль вокруг более чем двух тысяч ее островов в Эгейском море, но Афины заявляют, что они имеют право расширить их до 12 морских миль - стандарта, признанного на международном уровне. В свою очередь Анкара предупреждала Афины, что такое расширение Грецией своих территориальных вод стало бы "причиной для войны".

При этом Турция не признает 10-мильную воздушную зону Греции вокруг островов, считая, что греческое воздушное пространство, как и территориальные воды, ограничено шестью морскими милями.