Президент России Владимир Путин во время церемонии награждения военнослужащих ВС РФ в госпитале имени А.А. Вишневского

Президент России Владимир Путин во время церемонии награждения военнослужащих ВС РФ в госпитале имени А.А. Вишневского

Путин встретился с ранеными военными, из Новой Каховки ушла вода. События вокруг Украины

Президент России Владимир Путин в понедельник вручил награды раненым участникам специальной военной операции в военном госпитале в Подмосковье.

Кроме того, в пострадавшую от наводнения после разрушения ГЭС Новую Каховку начали возвращаться жители. Минобороны РФ заявило о первом контракте с добровольческим отрядом, отражении очередных атак украинских сил и ночном ударе по резервам Киева.

ТАСС собрал основные события вокруг Украины за три дня.

Путин посетил раненых

Путин в понедельник посетил Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского в подмосковном Красногорске. Он вручил награды раненым участникам специальной военной операции, в том числе передал звезду Героя России старшему лейтенанту Юрию Жуланову - командиру роты, который, несмотря на ранение, помог товарищам выйти из окружения.

Президент выразил уверенность, что каждый из участников военной операции - герой "в глазах любого нормального человека". Командный состав российской армии должны в будущем составить "проверенные огнем и боевыми действиями" люди, которые "не дрогнули, наоборот, до конца исполняли свой долг", заявил глава государства.

Ситуация в Херсонской области

К вечеру воскресенья вода полностью сошла с улиц Новой Каховки. В понедельник мэр Владимир Леонтьев сообщил, что жители начали возвращаться в пострадавший от наводнения населенный пункт.

По данным врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, всего из зоны подтопления в регионе эвакуировали около 7,2 тыс. человек, 1,6 тыс. из них находятся в пунктах временного размещения. Власти сообщали о 8 погибших и почти 80 госпитализированных.

Ущерб, причиненный детским садам, школам и объектам здравоохранения в регионе, по предварительной оценке превышает 10 млрд рублей, заявил глава областного правительства Андрей Алексеенко. Он отметил, что еще предстоит оценить ущерб дорогам - всего после разрушения плотины Каховской ГЭС были затоплены 160 км дорожного полотна.

В воскресенье Херсонскую область посетил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, возглавивший правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения. Он рассказал, что побывал в Новой Каховке и Корсунке.

Первый контракт Минобороны РФ с добровольцами

Министерство обороны России в понедельник сообщило о заключении первого контракта в соответствии с приказом главы ведомства Сергея Шойгу, определяющим деятельность добровольческих подразделений в зоне специальной военной операции. Контракт был заключен с отрядом "Ахмат", подготовленным Российским университетом спецназа в Чечне.

О подписании приказа военное ведомство сообщило в субботу, 10 июня. Согласно документу, до 1 июля добровольческие отряды должны подписать контракты с Минобороны, что придаст им необходимый правовой статус и распространит на добровольцев и членов их семей государственные меры поддержки.

Ход операции

Вооруженные силы России в ночь на понедельник нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации украинских резервов. Как сообщили в российском военном ведомстве, "назначенные объекты поражены", а "цель удара достигнута".

Минобороны РФ заявило об отражении атак Киева на запорожском и южнодонецком направлениях. По его оценкам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за трое суток потеряли в боях здесь около 600 человек и более 80 единиц бронетехники, включая 25 танков. В ведомстве заявили, в частности, об уничтожении семи танков Leopard и пяти боевых машин пехоты Bradley, самоходной артиллерийской установки CAESAR и боевой машины зенитного ракетного комплекса Stormer.

На донецком направлении, в том числе под Артемовском (украинское название - Бахмут), Киев потерял за трое суток примерно 680 человек и почти 30 единиц техники, в том числе бронированной, следует из сводок Минобороны РФ. Как подчеркнули в ведомстве, все атаки Киева были отражены.

По информации министерства, на других направлениях - купянском, краснолиманском и херсонском - потери ВСУ составили в общей сложности около 380 человек и почти 50 единиц техники и орудий. В их числе 10 самоходных артиллерийских орудий и боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ".

Кроме того, российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 над территорией Донецкой Народной Республики и Херсонской области соответственно, сообщили в российском военном ведомстве.

Атака на российский корабль

Шесть украинских безэкипажных катеров в ночь на воскресенье безуспешно атаковали российский разведывательный корабль "Приазовье" в 300 км юго-восточнее Севастополя, сообщили в Минобороны РФ. Как заявили в ведомстве, корабль, охранявший газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", уничтожил все катера и не получил повреждений.

В министерстве подчеркнули, что в момент нападения над центральной частью Черного моря находился американский разведывательный беспилотник Global Hawk.

Это уже вторая атака украинских беспилотников на российский корабль, охраняющий газопроводы. 24 мая в 140 км северо-восточнее Босфора был атакован разведывательный корабль "Иван Хурс". Он успешно отразил нападение, уничтожив три катера.

Обмен пленными

В воскресенье Минобороны РФ сообщило об освобождении из украинского плена 94 российских военных.

Это первый обмен с 6 мая, когда в Россию вернулись три летчика, и самый масштабный с 10 апреля - тогда были освобождены 106 россиян.

Поездка Мантурова

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров действительно был на Арабатской стрелке в Херсонской области незадолго до ракетного удара, нанесенного ВСУ, подтвердили в воскресенье в министерстве.

Других подробностей в пресс-службе не привели. Региональные власти сообщали, что детский лагерь на Арабатской стрелке, где находились эвакуированные из подтопленных районов, подвергся обстрелу в пятницу, 9 июня. В результате один человек погиб, еще один получил ранения.

На Украине перенесли День Победы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы на 8 мая.

Теперь этот день станет праздничным - Днем памяти и победы над нацизмом, а 9 мая в стране будут отмечать День Европы.

Москва и Киев не видят предпосылок к переговорам

Сейчас нет не просто "никаких предпосылок для договоренностей" между Москвой и Киевом, для диалога нет "какого-то фундамента, даже хлипкого", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, власти Украины не хотят и не готовы к переговорам.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в тот же день отверг возможность переговоров с Россией на основе мирных инициатив, выдвинутых Бразилией, Индонезий и рядом стран Африки. Переговоры стали бы "бессмысленными, опасными и убийственными для Украины и Европы", заявил он.

При этом делегация президентов семи государств Африки может посетить Украину и Россию уже на этой неделе, сообщил в понедельник источник ТАСС. Речь идет о группе стран, в которую входят Египет, Замбия, Коморские Острова (действующий председатель Африканского союза), Республика Конго, Сенегал, Уганда и ЮАР. По словам собеседника ТАСС, их лидеры будут в России уже после Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 14 по 17 июня.