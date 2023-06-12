В ICAN заявили, что расходы США на ядерное оружие почти в пять раз превысили расходы РФ

По данным Международной кампании по запрещению ядерного оружия, Вашингтон в 2022 году потратил на эти цели $43,7 млрд

ЖЕНЕВА, 12 июня. /ТАСС/. Расходы США в 2022 году на поддержание своего атомного арсенала составили $43,7 млрд, что почти в пять раз больше средств, направленных на эти цели Россией ($9,6 млрд) и почти в четыре раза больше расходов Китая ($11,7 млрд). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник в Женеве Международной кампанией по запрещению ядерного оружия (ICAN).

В своем ежегодном докладе ICAN отмечает, что всего в мире на различные программы, связанные с поддержанием ядерных арсеналов, в прошлом году было израсходовано $82,9 млрд. "США израсходовали больше, чем все остальные ядерные страны вместе взятые - $43,7 млрд. Расходы России составили 22% от того, что потратили США ($9,6 млрд), а Китай потратил чуть более четверти от расходов США ($11,7 млрд)", - подчеркнули в ICAN.

В целом в мире, по оценкам авторов доклада, в течение 2022 года затраты на атомное оружие составляли $157 664 в минуту. В списке ICAN приведены девять государств. Помимо США, Китая и России, это занимающая четвертую строчку по расходам Великобритания: ее затраты на поддержание ядерного арсенала в 2022 году составили $6,8 млрд. Далее следуют Франция ($5,6 млрд), Индия ($2,7 млрд), Израиль ($1,2 млрд), Пакистан ($1 млрд) и КНДР ($589 млн).

В докладе говорится, что в минувшем году из суммы в $82,9 млрд, потраченной в мире на ядерное оружие, "частный сектор заработал по меньшей мер $29 млрд".

Международная кампания по запрещению ядерного оружия - это коалиция неправительственных организаций, учрежденная в 2007 году в Мельбурне (Австралия). Она ставит целью полное ядерное разоружение. В 2017 году ей была присуждена Нобелевская премия мира.