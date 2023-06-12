Президент Бразилии считает, что конфликт на Украине не может быть решен военным путем

Луис Инасиу Лула да Силва подчеркнул недопустимость избирательного подхода к разрешению конфликтов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 июня. /ТАСС/. Власти Бразилии полагают невозможным решение текущей ситуации на Украине исключительно силовыми методами и призывают к дипломатии. Об этом заявил в понедельник президент страны Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.

"Возвращение войны в сердце Европы напоминает нам о сложных вызовах, стоящих перед нами сегодня. Я напомнил о наших усилиях по поиску мира, попытках избежать эскалации и применения силы со всеми бесчисленными последствиями. У этого конфликта нет военного решения", - сказал бразильский лидер.

"Нам нужно больше дипломатии и меньше военного вмешательства на Украине, [а также] в Палестине, в Йемене", - добавил он, подчеркнув недопустимость избирательного подхода к разрешению конфликтов. "Основополагающие принципы международного права распространяются на всех", - подытожил он.

В середине апреля в Пекине Лула да Силва призвал США прекратить подогревать конфликт на Украине и перейти к поиску его мирного решения. По мнению президента Бразилии, в настоящее время требуется активно искать страны, которые наряду с ней и Китаем были бы готовы выступить посредниками в российско-украинских переговорах. Ранее Лула да Силва заявил, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога Москвы и Киева, подчеркивая, что готов при необходимости выступить посредником для проведения переговоров между лидерами России и Украины.