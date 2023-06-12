Эрдоган прибыл с государственным визитом в Азербайджан

Турецкий лидер совершает визит по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева

БАКУ, 12 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в понедельник с государственным визитом в Азербайджан. Об этом сообщило информационное агентство АзерТАдж.

По данным агентства, турецкий лидер совершает визит по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По данным дипломатических источников, официальная часть визита запланирована на вторник, 13 июня. Ожидается, что Эрдоган и Алиев проведут переговоры тет-а-тет, а также в расширенном составе с участием делегаций. По их завершении лидеры двух стран выступят с заявлениями для прессы.

До Баку Эрдоган посетил Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК). Турецкий президент традиционно после выборов первыми посещает Азербайджан и ТРСК.

Второй тур выборов президента Турции состоялся 28 мая. Эрдоган одержал победу, получив 52,18% голосов.