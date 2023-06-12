Трамп считает, что дело о секретных документах является вмешательством в выборы

Экс-президент США заявил, что в случае победы на выборах намерен начать расследование предполагаемых злоупотреблений нынешнего лидера страны Джо Байдена и его семьи

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что попытки его судебного преследования являются вмешательством в выборы.

"Происходит вмешательство в выборы в невиданном прежде в нашей стране масштабе", - написал он в социальной сети Truth Social, комментируя предстоящее во вторник судебное заседание, на котором против него будут выдвинуты обвинения по делу о секретных документах.

Трамп также заявил, что в случае победы на выборах намерен начать расследование предполагаемых злоупотреблений нынешнего президента Джо Байдена и его семьи. "Я назначу настоящего специального прокурора, чтобы он занялся расследованием злоупотреблений самого коррумпированного в истории США президента Джо Байдена и всей его преступной семьи, а также в отношении всех остальных, причастных к уничтожению наших выборов, границ и самой страны", - написал он.

Уголовное дело против Трампа не мешает ему участвовать в выборах. Конституция США не предусматривает ограничений этого права, даже если он будет признан виновным и приговорен к лишению свободы. Выдвижение новых обвинений против Трампа на данный момент не привело к снижению его поддержки среди республиканцев.

Предъявление обвинений Трампу по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами состоится 13 июня в Майами.