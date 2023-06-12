Президент Ирана прибыл с официальным визитом в Венесуэлу

В последние годы отношения двух стран получили развитие в политической, экономической, торговой и энергетической областях

КАРАКАС, 12 июня. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в понедельник с официальным визитом в Венесуэлу. В международном аэропорту Каракаса Раиси встречал министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль. Репортаж из международного аэропорта в прямом эфире вел государственный телеканал Venezolana de Televisión.

Официальная церемония встречи Раиси состоится в президентском дворце Мирафлорес.

В последние годы отношения Венесуэлы и Ирана получили развитие в политической, экономической, торговой и энергетической областях. Во время визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Тегеран в июне прошлого года было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве двух стран в энергетической отрасли сроком на 20 лет, которое включает противодействие незаконным односторонним ограничительным мерам, введенным США и их союзниками против обоих государств.

Венесуэла стала первой страной в латиноамериканской поездке президента Ирана, в ходе которой он также посетит Кубу и Никарагуа.