Хаменеи заявил, что обещаниям МАГАТЭ нельзя доверять

Духовный лидер Ирана указал на опыт развития ядерной программы исламской республики, которая "много раз терпела неудачи из-за неуместного доверия"

ДУБАЙ, 12 июня. /ТАСС/. Опыт развития ядерной программы Ирана продемонстрировал, что обещаниям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и участникам переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) нельзя доверять. Об этом в понедельник заявил духовный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи.

"Одно из достижений нашей двадцатилетней ядерной программы заключается в том, что мы осознали, что не можем доверять обещаниям как самого МАГАТЭ, так и правительств, которые ведут с нами переговоры. Мы много раз терпели неудачи из-за неуместного доверия", - написал он в Twitter.

В воскресенье Хаменеи заявил, что восстановление СВПД возможно лишь в том случае, если обновленное соглашение не будет угрожать развитию национальной атомной промышленности. При этом он отметил, что Тегерану следует продолжить взаимодействие с МАГАТЭ в рамках соглашения о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном СВПД, нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд консультаций с представителями исламской республики завершился в австрийской столице без какого-либо результата.