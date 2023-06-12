Дуда считает важнейшей задачей дать Украине "ясный сигнал" о будущем членстве в НАТО

По словам польского президента, "вопрос гарантий для Украины сейчас обсуждается на самом высоком уровне"

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Власти Украины ждут от трансатлантического сообщества ясной перспективы будущего членства в НАТО, и страны альянса должны дать Киеву такой сигнал. Об этом заявил в понедельник президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с лидерами Франции и Германии.

"Украина ждет четкого сигнала о ясной перспективе членства в НАТО", - сказал он. "Это одна из наших важнейших задач", - подчеркнул Дуда.

По словам польского лидера, "вопрос гарантий для Украины сейчас обсуждается на самом высоком уровне".

"Я надеюсь, что приближающийся саммит НАТО в Вильнюсе принесет Украине хорошую новость о том, что будущее Украины в НАТО ясно видно, что свет в конце туннеля появится благодаря нашим решениям, которые будут приняты в Вильнюсе", - отметил Дуда.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве понимают невозможность вступления в альянс до тех пор, пока на Украине продолжаются боевые действия. Днем ранее на саммите Европейского политического сообщества он утверждал, что Украина готова вступить в НАТО, но ждет, когда альянс будет готов принять ее.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем станет членом НАТО, однако не предоставила План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.