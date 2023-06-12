Макрон считает, что украинское контрнаступление продлится несколько недель или месяцев

По словам президента Франции, наступательные действия были тщательно спланированы

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Наступательные действия, к которым несколько дней назад перешли украинские войска, продлятся несколько недель или месяцев, Франция рассчитывает, что это позволит создать условия для будущих переговоров о прекращении конфликта. Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.

"Украинское контрнаступление началось уже несколько дней назад, оно было тщательно спланировано, - сказал он. - Это контрнаступление должно продлиться несколько недель или месяцев. Мы сделали все, чтобы помочь его осуществить в рамках, очерченных нами с начала конфликта: наказать Россию, чтобы прекратить ее военные усилия, помочь Украине сопротивляться и отвоевать территорию, но никогда не нападать на Россию и избежать любых форм эскалации этого конфликта".

Макрон в этой связи подчеркнул приверженность долгосрочной поддержке Киева и выразил надежду на то, что наступательные действия ВСУ "окажутся как можно более победоносными". По его словам, от "победоносности" контрнаступления зависит "переход к фазе переговоров в благоприятных условиях".

"Сегодня ясно, что Украина не будет завоевана, что единственный мир, который сейчас приемлем, - это тот, который основан на международном праве и суверенном выборе украинского народа, - добавил он. - Наша нерушимая поддержка Украины должна продолжаться в течение длительного времени, идет ли речь о политической, военной, экономической, гуманитарной помощи или той, которая связана с восстановлением [Украины]".