12 июня, 18:53,
обновлено 12 июня, 19:33
Военная операция на Украине

США заявили, что вскоре выделят новые пакеты военной помощи Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон будет поставлять Киеву то, что ему нужно для проведения контрнаступления

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты в ближайшее время выделят новые пакеты военной помощи Украине. Об этом сообщил в понедельник на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Я думаю, что очень скоро вы увидите дополнительные пакеты [военной] помощи от Соединенных Штатов", - сказал Кирби.

По его словам, Вашингтон будет поставлять Киеву то, что ему нужно для проведения контрнаступления. Он не уточнил, что именно может получить Украина. Представитель Белого дома добавил, что США сосредоточены на том, "чтобы Украина смогла добиться успеха на поле боя". 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация