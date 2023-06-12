Блинкен вновь подтвердил, что США ждут вступления Швеции в НАТО к саммиту в Вильнюсе

Госсекретарь США напомнил, что на этой неделе состоятся очередные консультации между НАТО, Турцией и Швецией

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Американская администрация рассчитывает на то, что процесс присоединения Швеции к Организации Североатлантического договора (НАТО) завершится к саммиту альянса в Вильнюсе. Это в очередной раз подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в понедельник на совместной с вице-премьером, главой МИД Италии Антонио Таяни пресс-конференции в Вашингтоне.

Он напомнил, что позднее на этой неделе состоятся очередные консультации между НАТО, Турцией и Швецией. "Но, по нашему мнению, и, что важно, по мнению практически всех остальных союзников по НАТО, <...> сейчас время для того, чтобы Швеция официально присоединилась к альянсу, чтобы процесс вступления завершился", - отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

"Мы ожидаем, что это произойдет ко времени саммита в Вильнюсе в июле. Мы рассчитываем, что это случится в предстоящие недели", - повторил Блинкен. Такую позицию правительство США последовательно излагало на протяжении последних нескольких месяцев. Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года. Ожидалось, что приглашение вступить в альянс Стокгольм и Хельсинки получат на его саммите в Мадриде 28-30 июня минувшего года, однако вето Турции заблокировало этот процесс. Анкара потребовала изменения законов этих двух стран о терроризме, признания террористическими курдских организаций, а также отмены Финляндией и Швецией запрета на поставки оружия Турции. 27 марта парламент Венгрии одобрил ратификацию соглашения о вступлении Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля.

Президент России Владимир Путин предупредил 16 мая прошлого года на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Кремле об ответной реакции Москвы на расширение военной инфраструктуры Североатлантического блока на территории Финляндии и Швеции. При этом российский лидер заметил, что расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции не создает непосредственной угрозы РФ, так как у Москвы нет проблем с этими странами.