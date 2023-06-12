Даты посещения мирной миссией стран Африки РФ и Украины заранее объявляться не будут

Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья сообщил, что скоро делегация глав государств Африки посетит Россию и Украину

ПРЕТОРИЯ, 12 июня. /ТАСС/. Поездка мирной миссии лидеров африканских государств в РФ и на Украину для поиска путей урегулирования украинского конфликта вплотную приблизилась к своему началу, однако конкретные даты посещения обеих стран заранее объявлены не будут. Об этом заявил в понедельник официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья на брифинге для аккредитованных журналистов.

"Совсем скоро делегация глав ряда государств Африки посетит и Россию, и Украину, однако в силу ситуации в области безопасности, в первую очередь на Украине, мы не можем публично подтвердить дату, когда африканские лидеры посетят обе страны, - сообщил он. - Скорее всего мы подтвердим дату в тот же день, когда начнутся переговоры, а еще более вероятно, когда делегация уже покинет Украину. Нами было принято такое решение".

Магвенья отметил, что некоторые участники процесса уже называли даты, когда мирная миссия посетит РФ и Украину. "Однако мы не можем публично подтвердить их, так как речь идет о вопросах безопасности", - подчеркнул он.

Официальный представитель президента также сообщил, что лидер ЮАР Сирил Рамапоса вылетает в Европу, где 14-15 июня примет в Женеве участие в работе Всемирного трудового саммита, который принимает Международная организация труда. А 20 июня Рамапоса проведет в ЮАР переговоры с прибывающими с рабочим визитом премьер-министрами Нидерландов и Дании.

Некоммерческая организация Brazzaville Foundation, которая содействует поездке африканской мирной миссии, сообщила 7 июня, что семь президентов африканских стран посетят РФ и Украину. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский примет миссию в пятницу, 16 июня, в Киеве, а президент России Владимир Путин в субботу, 17 июня, в Санкт-Петербурге. В состав миссии, отмечает организация, входят Рамапоса, президент Коморских Островов и председатель Африканского союза Азали Ассумани, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Уганды Йовери Кагута Мусевени, президент Сенегала Маки Саль, президент Замбии Хакаинде Хичилема. Ожидается, что к ним присоединится президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

16 мая Рамапоса объявил, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта. Выступая 6 июня, он заявил, что целью миссии является попытка определить рамки мирного завершения кризиса на Украине.