США заявили, что не будут давать оценку украинскому контрнаступлению

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что его страна сосредоточится "на обеспечении того, чтобы Украина могла добиться успеха на поле боя"

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. США не отрицают начало украинского наступления, но давать ему оценку не будут. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы воздержимся от оценок <...>. Очевидно, что бои в ходе наступательных операций происходят, тут никаких сомнений нет. Но оценивать их - дело президента [Украины Владимира] Зеленского, а не наше. А о потерях и приобретениях за отдельный день должны говорить Вооруженные силы Украины", - сказал он.

"Мы сосредоточимся на обеспечении того, чтобы Украина могла добиться успеха на поле боя", - добавил Кирби.