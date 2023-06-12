12 июня, 19:31

Белый дом считает, что Украина может стать членом НАТО в будущем

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что решение об этом было принято в Бухаресте еще в 2008 году

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Украина может стать членом НАТО в будущем, решение об этом было принято в Бухаресте еще в 2008 году. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"В Бухаресте (саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году - прим. ТАСС) была принята декларация, в которой говорится, что Украина в какой-то момент в будущем будет в НАТО. Тут ничего не изменилось", - сказал он в ответ на вопрос, поддерживает ли Вашингтон приглашение Украины в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе в июле.

Говоря о перспективах приглашения Киева в НАТО в ближайшие месяцы, Кирби добавил, что США "не занимают какой-либо позиции". "Наша политика относительно членства в НАТО остается неизменной. Мы, разумеется, по-прежнему поддерживаем политику открытых дверей в НАТО. Обсуждения на этот счет должны вестись между 31 страной альянса и присоединяющейся страной", - пояснил он. 

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