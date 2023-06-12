США заявили, что мешают деятельности базы Китая на Кубе, которая якобы занимается слежкой

Газета Politico ранее сообщила, что китайская сторона использует базу на Кубе для сбора разведывательных данных о Соединенных Штата

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов принимает меры, направленные на снижение эффективности деятельности базы Китая на Кубе, которая якобы занимается сбором разведывательных данных о США. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Его попросили прокомментировать сообщения в СМИ об этой базе. "Мы предприняли некоторые шаги, чтобы попытаться уменьшить степень уязвимости от ее деятельности. И мы будем продолжать это делать. И последнее, что я хотел бы сказать, - мы уверены, что сможем продолжать защищать секреты нашей страны в этом [Западном] полушарии и за его пределами и что мы сможем продолжать защищать страну надлежащим образом", - ответил Кирби.

Представителя Белого дома спросили, почему власти США сразу не подтвердили существование базы. "Я очень рад, что вы задали этот вопрос. Я могу сказать вам, что мы были настолько откровенны, насколько должны были быть в то время, когда появились первые материалы [в прессе]. Конфиденциальность этой информации такова, что мы просто не могли вдаваться в подробности, <...> чтобы попытаться лучше проинформировать журналистов. Это настолько конфиденциальная информация, что мы просто не могли давать больше деталей", - подчеркнул он.

"Я думаю, вы понимаете, почему мы не можем слишком подробно рассказывать о наших собственных контрразведывательных усилиях", - добавил Кирби.

8 июня газета The Wall Street Journal утверждала, что на Кубе якобы появится китайский объект, позволяющий прослушивать и перехватывать электронные сообщения на юго-востоке США, где расположено множество военных баз, а также следить за перемещением американских кораблей. Чиновники США, пишет издание, считают, что объект позволит Китаю вести радиоэлектронную разведку, охватывая широкий круг каналов передачи информации, включая электронную почту, телефонную и спутниковую связь. Тогда Кирби назвал данные газеты неточными. Заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио охарактеризовал распространенную The Wall Street Journal информацию как "лживую и необоснованную". В свою очередь МИД КНР опроверг информацию о шпионаже против США с Кубы.

10 июня газета Politico выступила с утверждением, что китайская сторона использует базу на Кубе для сбора разведывательных данных о Соединенных Штатах. По сведениям издания, Пекин начал использовать этот объект для сбора сведений еще до прихода к власти действующего президента США Джо Байдена.