МИД Италии: создание Совета Украина - НАТО стало бы первым шагом на пути Киева в альянс

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что нужно "продолжать следовать пути, который был начат уже несколько лет назад, чтобы Украина стала действующим членом НАТО"

РИМ, 12 июня. /ТАСС/. Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в понедельник выразил мнение, что создание Совета Украина - НАТО могло бы стать первым шагом на пути Киева к членству в альянсе.

Таяни выступал на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции в Вашингтоне. Нужно "продолжать следовать пути, который был начат уже несколько лет назад, чтобы Украина стала действующим членом НАТО, и первый шаг в этом направлении - создание Совета Украина - НАТО", чтобы укрепить "обмен информацией", приводит его слова агентство ANSA.

Таяни сообщил также, что ведется работа над организацией визита в США в июле премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Вице-председатель партии "Вперед, Италия" Таяни досрочно вернется в Италию из Вашингтона в связи со смертью ветерана итальянской политики, основателя и бессменного лидера партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. Он умер в понедельник на 87-м году жизни в Милане.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве понимают невозможность вступления в альянс до тех пор, пока на Украине продолжаются боевые действия. Днем ранее на саммите Европейского политического сообщества он утверждал, что Украина готова вступить в НАТО, но ждет, когда альянс будет готов принять ее.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем станет членом НАТО, однако не предоставила План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.