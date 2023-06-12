МИД Кипра назвал незаконным визит Эрдогана в северную часть острова

В ведомстве заявили, что осуждают посещение президентом Турции оккупированных территорий

НИКОСИЯ, 12 июня. /ТАСС/. МИД Республики Кипр назвал незаконным визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в северную часть острова, которую он считает оккупированной территорией. "Министерство иностранных дел осуждает незаконное посещение президентом Турции оккупированных территорий, <...> которое является очередным грубым нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в распространенном в понедельник заявлении внешнеполитического ведомства.

"Во время своего пребывания на оккупированных территориях <...> как президент Турции, так и лидер турок-киприотов подтвердили свою неприемлемую позицию в отношении Республики Кипр", - подчеркивается в документе.

Ранее в понедельник Эрдоган прибыл с визитом в северную часть Кипра, эта зарубежная поездка стала первой после его переизбрания. Визиты президента Турции в самопровозглашенную республику неизменно вызывают недовольство властей Республики Кипр, считающих ТРСК оккупированной территорией.