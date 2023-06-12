Трамп прибыл во Флориду, где предстанет перед судом

Экс-президент назвал новое уголовное дело против него вмешательством в выборы

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп прибыл во Флориду, где во вторник суд предъявит ему обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом сообщает в понедельник телеканал CNN.

Ранее в понедельник Трамп отправился во Флориду из своего гольф-клуба в Нью-Джерси, куда вернется после заседания суда. Оно состоится во вторник в 15:00 (22:00 мск) в Майами. Арест Трампа не планируется, вероятно, он пробудет в суде два-три часа. Экс-президент уже назвал новое уголовное дело против него вмешательством в выборы.

Как следует из обвинительного заключения, размещенного в пятницу в электронной базе данных суда Южного округа Флориды, американские правоохранительные органы предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам. Как указывается в заключении, сотрудники ФБР США в ходе обыска, прошедшего в августе 2022 года в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли в совокупности 102 документа: 27 из них находились в кабинете экс-главы американской администрации, еще 75 - в кладовой. На 17 документах стоял гриф "совершенно секретно".

Республиканец Трамп утверждает, что никаких правонарушений с его стороны не было, поскольку он, будучи главой государства, обладал полномочиями, позволяющими рассекретить все находившиеся у него документы. Полномочия, однако, не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, согласно обвинительному заключению, были обнаружены в Мар-а-Лаго. Бывший президент, собирающийся вновь бороться за высший государственный пост на предстоящих в 2024 году выборах, также характеризует выдвижение против него обвинений как политическое решение, инспирированное нынешней администрацией США во главе с демократом Джо Байденом.