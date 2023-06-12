В Анкаре подтвердили проведение 14 июня консультаций по заявке Швеции в НАТО

Во встрече ожидается участие руководителя офиса генсека НАТО Стиана Йенссена, заместителя главы МИД Швеции Яна Кнутссона и постоянного заместителя министра иностранных дел Финляндии Юкки Саловаары

АНКАРА, 12 июня. /ТАСС/. Управление по коммуникациям администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана подтвердило планы проведения 14 июня заседания НАТО, Финляндии и Швеции по вопросам прогресса Стокгольма в выполнении условий для вступления в НАТО. Об этом управление сообщило в понедельник в Twitter.

"Четвертое заседание постоянного совместного механизма, в состав которого войдут делегации Турции, Финляндии, Швеции и НАТО, состоится 14 июня 2023 года в 09:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС). Оно будет организовано главным советником президента Турции Акифом Чагатаем Кылычем в президентском комплексе [в Анкаре]", - говорится в заявлении.

В этой встрече примут участие руководитель офиса генсека НАТО Стиан Йенссен, заместитель главы МИД Швеции Ян Кнутссон и постоянный заместитель министра иностранных дел Финляндии Юкка Саловаара, отмечается в заявлении.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 4 июня сообщил, что у него была договоренность с Эрдоганом провести данные переговоры 12 июня. Между тем сам турецкий лидер 12-13 июня наносит визиты в северную часть Кипра и в Азербайджан.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году.

28 июня в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля.