Белый дом заявил об отсутствии у США планов по эвакуации американских граждан с Тайваня

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби отметил, что нет никаких указаний на то, что нынешние условия требуют какого-либо пересмотра политики по эвакуации частных лиц с американским гражданством из зон конфликтов

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не намерены проводить эвакуацию американцев с Тайваня, так как нет никаких указаний на то, что ситуация на острове может как-то измениться в ближайшее время. Об этом заявил в понедельник на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"В настоящее время нет никаких указаний на то, что нынешние условия на Тайване требуют какого-либо пересмотра политики [по эвакуации частных лиц с американским гражданством из зон конфликтов]", - сказал он, комментируя появившиеся сообщения о том, что администрация США разрабатывает соответствующие планы по эвакуации американцев.

При этом представитель Белого дома подчеркнул, что Вашингтон "берет на себя ответственность за безопасность гражданских по всему миру". По его словам, у США "есть определенные процедуры" для вывоза американских граждан из конфликтных зон, так что в Вашингтоне всегда готовы к любому развитию событий.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.